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Зеленському влаштували урочисту фотосесію - із зв’язковою УПА і військовим СРСР (фото дубль-27?..)

Зеленський з приводу Дня пам’яті та примирення «запостив» у соцмережі світлину, на якій стоїть із зв’язковою Української повстанської армії і капітаном морської піхоти ВМФ СРСР.


«Іван Анікейович Залужний. 10 травня йому виповниться 101 рік. Капітан першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР, учасник Другої світової війни. Нагороджений численними орденами та медалями. Втратив єдиного внука – Івана Гутніка-Залужного під час війни на Донбасі», - розповів Зеленський про чоловіка.

«Параскева Василівна Зеленчук-Потяк. У 13 років стала зв’язковою в УПА. Передавала інформацію, провіант, плела светри», - додав він.

(це… … без коментарів – «Обком»)

Зеленський написав, що у День пам’яті та примирення «ми вшановуємо та вклоняємося перед усіма, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни».

«Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру, запорукою якого стане єдність усіх українців», - додав він.

З 2015 року 8 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв другої світової війни, та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни. При цьому вихідним днем залишається 9 травня.


"ОБКОМ"

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08 Мая 2019 17:43

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (42)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 