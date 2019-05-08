КСУ попереджає: головний конституційний суддя України у Штати більше по поїде. Бо без візи не впустять?

Глава Конституційного суду України Станіслав Шевчук не планує візитів до США.

Про це УНН повідомили у КСУ:

«Відповідно до плану-графіку міжнародних заходів Конституційного Суду України на поточний рік за станом на сьогодні візитів Глави Конституційного суду України або інших представників Конституційного Суду України у м. Вашингтон, США, не передбачено».

Проте нагадаємо, що Шевчук планував здійснити візит до Вашингтону ще в період з 19 по 21 березня:

Але, швидше за все, і цей візит не відбувся по причині позбавлення Шевчука американської візи, про що раніше повідомляв УНН.

(Станіслав Шевчук, фото Андрія Гудзенка/LIGA.net)

Нагадаємо, 14 травня Шевчука планують звільнити з посади судді КСУ у зв'язку з грубими проступками і порушенням законодавства України.

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