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КСУ попереджає: головний конституційний суддя України у Штати більше по поїде. Бо без візи не впустять?

Глава Конституційного суду України Станіслав Шевчук не планує візитів до США.


Про це УНН повідомили у КСУ:

«Відповідно до плану-графіку міжнародних заходів Конституційного Суду України на поточний рік за станом на сьогодні візитів Глави Конституційного суду України або інших представників Конституційного Суду України у м. Вашингтон, США, не передбачено».

Проте нагадаємо, що Шевчук планував здійснити візит до Вашингтону ще в період з 19 по 21 березня:

Але, швидше за все, і цей візит не відбувся по причині позбавлення Шевчука американської візи, про що раніше повідомляв УНН.

(Станіслав Шевчук, фото Андрія Гудзенка/LIGA.net)

Нагадаємо, 14 травня Шевчука планують звільнити з посади судді КСУ у зв'язку з грубими проступками і порушенням законодавства України.

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"ОБКОМ"

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08 Мая 2019 19:07

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (42)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 