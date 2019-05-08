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КСУ попереджає: головний конституційний суддя України у Штати більше по поїде. Бо без візи не впустять?
Глава Конституційного суду України Станіслав Шевчук не планує візитів до США.
Про це УНН повідомили у КСУ:
«Відповідно до плану-графіку міжнародних заходів Конституційного Суду України на поточний рік за станом на сьогодні візитів Глави Конституційного суду України або інших представників Конституційного Суду України у м. Вашингтон, США, не передбачено».
Проте нагадаємо, що Шевчук планував здійснити візит до Вашингтону ще в період з 19 по 21 березня:
Але, швидше за все, і цей візит не відбувся по причині позбавлення Шевчука американської візи, про що раніше повідомляв УНН.
(Станіслав Шевчук, фото Андрія Гудзенка/LIGA.net)
Нагадаємо, 14 травня Шевчука планують звільнити з посади судді КСУ у зв'язку з грубими проступками і порушенням законодавства України.
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