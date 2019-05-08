Держдеп: на інавгурації Зеленського від США буде «найвище представництво друзів» України

Очікується делегація «найвищого рівня».

Про це в інтерв’ю російській службі ВВС заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер:

«На інавгурацію президента України до Києва з США прибуде делегація високого рівня. Ми очікуємо, коли визначиться точна дата, і тоді визначимо її складу. Приблизно в ті дні я постараюся з ним зустрітися, щоб обговорити конфлікт в Донбасі і кроки, які можна було б зробити, щоб повернути спокій і мир на цю землю».

Перелік осіб Волкер не став озвучувати.

«Поки це не оголошено, але це буде найвищий рівень представництва, який буде відповідати статусу інавгурації глави держави, що входить в число наших друзів», - додав він.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.