Доба ООС: загинув один наш військовий, чотирьох поранено

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 9 травня говориться:

«8 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ПАВЛОПІЛЬ;

з гранатометів різних систем – поблизу міста МАР'ЇНКА;

двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту БОГДАНІВКА;

з станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту СТАРОГНАТІВКА;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища ОПИТНЕ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:

з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ;

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ЗАЛІЗНЕ.

За минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, четверо отримали поранення.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 8 травня одного окупанта було знищено, ще п'ять – поранено. Також наші підрозділи знищили вантажівку противника.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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09 Мая 2019 07:48

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (46)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 