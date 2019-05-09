 

09 мая

18:00

Від Мамашая до «Орловки». Окупанти Криму «змогли повторити»: пам’ятник кримським татарам, загиблим у Другій світовій, не простояв і 3-х днів (фото)

15:30

Щира гра актора другого плану, чаруючі саундтрек і дикція, зворушлива робота гримера і костюмера: В'ятровича вітає кадр «Слуги ветеранів»

13:29

Бережну «прийняли» ще біля виходу на поверхню з-під землі (про «безсмертну ходу», «9 роту» та Крим)

09:13

Урочисті новини з «народної» психушки: сепар-ветеран жбурнув гранату в головного нарколога Донецька і десантувався

07:48

Доба ООС: загинув один наш військовий, чотирьох поранено

08 мая

19:37

Держдеп: на інавгурації Зеленського від США буде «найвище представництво друзів» України

19:07

КСУ попереджає: головний конституційний суддя України у Штати більше по поїде. Бо без візи не впустять?

17:43

Зеленському влаштували урочисту фотосесію - із зв’язковою УПА і військовим СРСР (фото дубль-27?..)

15:10

Державну податкову службу України очолив юрист зі Львова

11:56

Уряд визнає незаконними усі паспорти РФ, видані українцям

10:48

«Безсмертний фронт»: завтра на вулицях Києва будуть задіяни поліцейські та підсилююча апаратура

09:49

В уряді перебувають у скорботі з приводу Дня Інавгурації – і посилаються на Ізраїль

08:39

«У Зеленського» вже визначились з єдиним міністром, що має продовжувати працювати на ЗЕ!Команду

08:13

«У Зіни» через жінку стріляли в нардепа від «Блоку Порошенка»: поранено ногу

07:48

Доба ООС: учора і вже сьогодні вбито двох українських військових

07 мая

22:37

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22:09

Порошенко звільнив командувача Нацгвардії

21:03

«Какао желтого цвета»: одеські митники помітили, що вдихання парів фарби дає не звичайний «прихід», а бадьорий. Так і є – «кокс» з Колумбіі

19:35

Судді ВАКС обрали собі голову – і зачінилися на 4 місяці: на ремонт кімнати

19:04

Суд відмовився збільшити суму застави для екс-нардепа Крючкова

18:39

Відносно інавгурації дещо вже визначено: Зеленський буде класти руку не на рояль, а на Пересопницьке Євангеліє

17:54

ГПУ кличе на допит директора НАБУ Ситника - через втручання у вибори президента США

17:46

JP Morgan: цього року Україна навряд чи отримає транш МВФ

17:33

Порошенко нічого підлеглим Луценка на допиті не сказав

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13:47

Як важке й «западлисте» життя великого юриста: Луценко вже скаржиться Зеленському на ЗЕботів

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«Постановочне» фото за участю Зеленського сподобалось очільнику Інституту національної пам’яті.


Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович похвалив фотографію, яку Зеленський опублікував у соцмережі 8 травня - з нагоди Дня пам’яті та примирення. Про це В’ятрович повідомив у Facebook, і цю високу оцінку помітила Українська правда.

«Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам‘яті і примирення», - написав він.

Нагадаємо, 8 травня, Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook фото, на якому тиснуть один одному руки зв’язкова Української повстанської армії і капітан морської піхоти ВМФ СРСР.

Минулого тижня В’ятрович критикував Зеленського за те, що той дозволяв собі жарти над Голодомором.

ДИВ. ТАКОЖ: Зеленському влаштували урочисту фотосесію - із зв’язковою УПА і військовим СРСР (фото дубль-27?..)


"ОБКОМ"

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09 Мая 2019 15:30

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (46)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 