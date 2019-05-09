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Щира гра актора другого плану, чаруючі саундтрек і дикція, зворушлива робота гримера і костюмера: В'ятрович вітає кадр «Слуги ветеранів»
«Постановочне» фото за участю Зеленського сподобалось очільнику Інституту національної пам’яті.
Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович похвалив фотографію, яку Зеленський опублікував у соцмережі 8 травня - з нагоди Дня пам’яті та примирення. Про це В’ятрович повідомив у Facebook, і цю високу оцінку помітила Українська правда.
«Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам‘яті і примирення», - написав він.
Нагадаємо, 8 травня, Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook фото, на якому тиснуть один одному руки зв’язкова Української повстанської армії і капітан морської піхоти ВМФ СРСР.
Минулого тижня В’ятрович критикував Зеленського за те, що той дозволяв собі жарти над Голодомором.
ДИВ. ТАКОЖ: Зеленському влаштували урочисту фотосесію - із зв’язковою УПА і військовим СРСР (фото дубль-27?..)
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