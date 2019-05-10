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Доба OОС: поранено одного українського військовослужбовця
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 10 травня говориться:
«9 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПІЩЕВИК;
двічі з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ОПИТНЕ;
тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА;
двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу села БОГДАНІВКА;
з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту ЧЕРМАЛИК;
з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА;
зі стрілецької зброї – біля села СТАРОГНАТІВКА.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:
з озброєння бойових машин піхоти – поблизу села НОВОЗВАНІВКА;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста СВІТЛОДАРСЬК.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного окупанта було поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано».
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