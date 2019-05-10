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Доба OОС: поранено одного українського військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 10 травня говориться:

«9 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПІЩЕВИК;

двічі з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ОПИТНЕ;

тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА;

двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу села БОГДАНІВКА;

з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту ЧЕРМАЛИК;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА;

зі стрілецької зброї – біля села СТАРОГНАТІВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:

з озброєння бойових машин піхоти – поблизу села НОВОЗВАНІВКА;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста СВІТЛОДАРСЬК.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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10 Мая 2019 07:33

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (47)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 