Після того, як з «Самопомочі» «самовипилилися» декілька нардепів, Садовий остаточно вирішив: партія піде до Раді сама

Про Гриценка, колишнього союзника Садового на виборах президента, мова вже не йде: у того нова «Громадянська поЗЕція».

Про це в ефірі Громадського заявив лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

«Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами», — сказав Садовий.

Він наголосив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у «Самопомочі» немає ні з ким (див. також новину від 2 квітня: «Самопоміч» Садового піде на вибори як «самодостатня політична сила» - «Обком»).

Зокрема Садовий запевнив, що із лідером «Громадянської позиції» Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.

Втім 8 травня стало відомо, що з партії «Самопоміч» виходять п'ятеро депутатів Верховної Ради: Олена Сотник, Вікторія Войціцька, Олександр Опанасенко, Іван Мірошніченко та Олександр Данченко.

При цьому вони залишаться у фракції до кінця роботи депутатів 8 скликання — тобто осені цього року.

Народні депутати Єгор Соболєв та Семен Семенченко ще 10 квітня оголосили про намір вийти з «Самопомочі».

Сам Садовий також заявляв, що найближчим часом частина депутатів від «Самопомочі» залишить парламентську фракцію. За його словами, «парламент доживає останні місяці, і політики визначаються зі своїм майбутнім та потенційними новими попутниками».

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