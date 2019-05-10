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Після того, як з «Самопомочі» «самовипилилися» декілька нардепів, Садовий остаточно вирішив: партія піде до Раді сама

Про Гриценка, колишнього союзника Садового на виборах президента, мова вже не йде: у того нова «Громадянська поЗЕція».


Про це в ефірі Громадського заявив лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

«Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами», — сказав Садовий.

Він наголосив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у «Самопомочі» немає ні з ким (див. також новину від 2 квітня: «Самопоміч» Садового піде на вибори як «самодостатня політична сила» - «Обком»).

Зокрема Садовий запевнив, що із лідером «Громадянської позиції» Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.

Втім 8 травня стало відомо, що з партії «Самопоміч» виходять п'ятеро депутатів Верховної Ради: Олена Сотник, Вікторія Войціцька, Олександр Опанасенко, Іван Мірошніченко та Олександр Данченко.

При цьому вони залишаться у фракції до кінця роботи депутатів 8 скликання — тобто осені цього року.

Народні депутати Єгор Соболєв та Семен Семенченко ще 10 квітня оголосили про намір вийти з «Самопомочі».

Сам Садовий також заявляв, що найближчим часом частина депутатів від «Самопомочі» залишить парламентську фракцію. За його словами, «парламент доживає останні місяці, і політики визначаються зі своїм майбутнім та потенційними новими попутниками».

ДИВ. ТАКОЖ: Cадовий знявся з президентських перегонів та приєднується до Гриценка


"ОБКОМ"

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10 Мая 2019 12:53

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 