Стрілянина у Княжичах-2016: суд почав розглядати справу про вбивство поліцейських (фото)

10 травня Броварський суд розпочав слухати справу про вбивство п’ятьох поліцейських у Княжичах (Київська область), яке сталося в ніч на 4 грудня 2016 року.

Сьогодні відбулося перше підготовче засідання, повідомляє журналіст Слідства.Інфо.

Прокуратура обвинувачує п’ятьох поліцейських, зокрема, в умисному вбивстві, службовій халатності та перевищенні службових повноважень.

На лаві підсудних: екс-начальник карного розшуку Києва Леонід Курята, екс-начальник оперативної служби Києва Ігор Іващенко, його колишній підлеглий Олександр Меліхов, екс-працівник Шевченківського райвідділу поліції Роман Мариновський і боєць спецпідрозділу КОРД Андрій Курта.

(Леонід Курята (праворуч), обвинувачений в організації вбивства поліцейських у Княжичах. Фото — Дмитро Реплянчук, Слідство.Інфо)

На засідання прийшли родичі загиблих поліцейських. Також були присутні близько 15 бійців КОРДу, які прийшли підтримати колегу Андрія Курту.

Судді перевірили явку всіх учасників, але потім вирішили відкласти засідання на 10 червня, оскільки не прийшли кілька адвокатів обвинувачених.

Трагедія в селі Княжичі під Києвом сталася 4 грудня 2016 року.

Тоді внаслідок проваленої спецоперації із затримання банди ймовірних грабіжників між різними підрозділами поліції почалася перестрілка, загинули двоє поліцейських розвідників, двоє співробітників поліції охорони та командир групи спецпризначенців КОРДу.

Торік прокуратура затримала п’ятьох підозрюваних у трагедії. Та наразі жоден з них не перебуває під вартою.

Керував спецоперацією начальник карного розшуку Києва Леонід Курята. Після трагедії його звільнили з поліції, а прокуратура оголосила підозру в організації вбивства поліцейських і перевищенні службових повноважень. Щоправда, 15 листопада цього року Курята отримав нову посаду — став начальником поліції прифронтового Бахмута.

ДИВ. ТАКОЖ: По «маршруту реформ»: Аваков улетел из Киева, зная, что его подчиненные полегли в перестрелке друг с другом.