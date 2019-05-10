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Що скаже про це рішення суду представник Третього Тисячоріччя у парламенті та кума президента України Третього Тисячоріччя, дружина генпрокурора Третього Тисячоріччя Ірина Луценко? Невже знову, як з трибуни ВР: «Бляхамуха!» - або ще щось?


Суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента Ірині Луценко. Про це йдеться в рішенні Окружного адміністративного суду Києва, повідомляє Українська правда.

Відповідну ухвалу суд виніс за позовом нардепа від «Батьківщини» Сергія Власенка. Мотивом для ухвалення рішення стало те, що відповідно до закону про регламент Верховної Ради «не передбачено надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента України».

Від «Обкому»: Визнаємо, не всі виступи, вирази та законодавчі ініціативи Ірини Третього Тисячоріччя нам здавалися вдалими. Проте були і інші. Наприклад, виступ з трибуни ВР від 7 лютого 2019 року: «Шановні виборці!.. Бляяяя….ха..муха».

Або ось ця рекомендація Ірини Луценко, яку судді Окрадмін суду Києва, не виключно, прийняли за образу на свою адресу:

До речі. Якщо скласти ці два виступи пані Ірині, то отримаємо відомий вислів Масяні з культових мультфільмів, а саме – «МУХИ – КОЗЛИ!»:


"ОБКОМ"

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10 Мая 2019 14:46

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 