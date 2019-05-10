Майже усіх суддів з Окружного скосила якась підозріла інфекція, що передається «приватним» шляхом

Майже усі судді Окружного адміністративного суду Києва (34 «пацієнта»), включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

Про це Громадському повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС).

«7 суддів прийшли, 34 — ні. Неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з’ясувала, що сталося із цими суддями. Вони всі в один день захворіли і надіслали нам 34 довідки про хворобу. Вища кваліфікаційна комісія не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки. Тому така причина є поважною і для цих суддів призначено новий день складання іспиту», — розповів член ВККС, секретар палати з питань добору і публічної служби Михайло Макарчук.

За його словами, судді Окружного адмінсуду Києва мають прийти для складання іспиту 21 травня.

Перелік суддів, які не прийшли на кваліфікаційне оцінювання напередодні оприлюднив член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

Він також опублікував відповідь ВККС щодо реакції на засідання Ради нацбезпеки і оборони, яке президент Петро Порошенко скликав напередодні другого туру президентських виборів у відповідь на визнання незаконною націоналізацію Приватбанку.

Попри те, що одним із рішень РНБО було звернення до суддівської комісії із закликом негайно провести оцінювання колегії суддів (Ігор Качур, Володимир Келеберда, Віталій Амельохін), що винесла таке рішення, жодних доручень до ВККС не надходило.

Це підтвердили «Громадському» у ВККС.

«Я не пригадую, щоб ми отримували будь-які звернення. Мені про таке невідомо. Заплановані оцінювання суддів планувалися незалежно від їхніх рішень та засідань РНБО», — розповів Макарчук.

Нагадаємо, за даними руху ЧЕСНО, усі троє суддів, що ухвалили рішення по Приватбанку — «недоброчесні».

Після звернення РНБО щодо оцінювання суддів Окружного адмінсуду судді цього суду закликали запустити процедуру імпічменту Порошенка.

За декілька днів до виборів суди ухвалили кілька рішення на користь колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Так, 18 квітня — за три дні до другого туру виборів — Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського, скасувавши рішення Нацбанку щодо визначення переліку пов’язаних з банком осіб.