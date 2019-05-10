Легендa боксу В. Кличко виборов у Німеччині пояс «Інноватор» сезону-2019

Правда, цього разу Володимир не намагався відправити німецьку економіку у нокаут, навпаки: славетний боксер допоміг підняти економіку Німеччини з колін.

Церемонія урочистого вручення поясу чемпіону відбулася у Дюссельдорфі.

Про це повідомила «Обкому» прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка – брата тріумфатора Володимира (цитуємо):

«Легенду світового боксу, екс-чемпіона світу Володимира Кличка, який сьогодні є успішним підприємцем, нагородили престижною премією та званням «Інноватор року-2019» на щорічній церемонії, що днями відбулася в Дюссельдорфі, Німеччина.

Почесну нагороду у номінації «Німецька економіка» Кличко отримав за розробку власної іноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже декілька років викладає керівникам вищої ланки та топ-менеджерам у провідному Університеті Санкт-Галлену, Швейцарія. «Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор! Ця премія ще раз свідчить, що моя життєва філософія реагування на виклики та мій метод F.A.C.E. The Challenge добре працюють», - зазначив Володимир Кличко в короткому відео, що опублікував в Twitter.

Безцінний багаторічний досвід, який Володимир Кличко отримав у професійному спорті, допоміг йому створити власну стратегію управління викликами F.A.C.E. The Challenge. Стратегія описує, як реагувати на професійні та особистісні проблеми шляхом проактивних змін у свідомості та поведінці в умовах дедалі динамічнішого та складнішого світу.

«Ми з командою «Klitschko Ventures» надаємо інструменти, як перетворити життєві проблеми у виклики, у переломні життєві зміни. Ми - рушійна сила!» - наголосив Володимир Кличко» (кінець цитати).

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