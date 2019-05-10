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У Зеленського істерика

Виконавцю ролі «слуги народу» не подобається виконавець ролі «кульгавої качки»: Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.


Відповідне відеозвернення опубліковане у Facebook «Команди Зеленського», повідомляє Українська правда.

Він висловив сподівання, що за три тижні відпочинку нардепи не забули слова депутатської присяги виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.

«Поки що ви дієте виключно у своїх інтересах, боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації», - сказав Зеленський.

«І доки ви трясетесь за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотнє: він робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань радіо і телебачення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юрист Рошена, судді Майдану та родичі пана Ківалова», - сказав він.

Також Зеленський нагадав про те, що Порошенко роздає звання генерала та дав звання героя України голові Служби безпеки України Василю Грицаку.

«Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка каже: «Я готовий підставити плече», - а сама тримає дві дулі в кишені. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі: завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали і нормально вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться. Він тягне рушники, тапочки і тягне усе підряд зі шведського столу», - заявив новообраний президент.

«Я вас дуже прошу: здайте ключ, розрахуйтеся за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити», - звернувся він до Порошенка.

«Саме тому я звертаюся до Верховної Ради. Найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я. Цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що країна потребує нормальної роботи всіх інституцій, а народ не повинен чекати «поки хтось напризначається перед довгою відпусткою».

«Думайте, будь ласка, не про депутатський ксіви, думайте про Україну. 19 травня. Голосуйте», - підсумував Зеленський.

Нагадаємо:

Шоумен Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня. Парламентське видання «Голос України» опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить наступного пленарного тижня, з 14 травня.

Проте Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася 19 травня.


"ОБКОМ"

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10 Мая 2019 20:00

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 