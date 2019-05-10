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У Зеленського істерика
Виконавцю ролі «слуги народу» не подобається виконавець ролі «кульгавої качки»: Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
Відповідне відеозвернення опубліковане у Facebook «Команди Зеленського», повідомляє Українська правда.
Він висловив сподівання, що за три тижні відпочинку нардепи не забули слова депутатської присяги виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
«Поки що ви дієте виключно у своїх інтересах, боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації», - сказав Зеленський.
«І доки ви трясетесь за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотнє: він робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань радіо і телебачення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юрист Рошена, судді Майдану та родичі пана Ківалова», - сказав він.
Також Зеленський нагадав про те, що Порошенко роздає звання генерала та дав звання героя України голові Служби безпеки України Василю Грицаку.
«Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка каже: «Я готовий підставити плече», - а сама тримає дві дулі в кишені. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі: завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали і нормально вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться. Він тягне рушники, тапочки і тягне усе підряд зі шведського столу», - заявив новообраний президент.
«Я вас дуже прошу: здайте ключ, розрахуйтеся за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити», - звернувся він до Порошенка.
«Саме тому я звертаюся до Верховної Ради. Найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я. Цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки», - сказав Зеленський.
Він наголосив, що країна потребує нормальної роботи всіх інституцій, а народ не повинен чекати «поки хтось напризначається перед довгою відпусткою».
«Думайте, будь ласка, не про депутатський ксіви, думайте про Україну. 19 травня. Голосуйте», - підсумував Зеленський.
Нагадаємо:
Шоумен Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня. Парламентське видання «Голос України» опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить наступного пленарного тижня, з 14 травня.
Проте Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася 19 травня.
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