Успіх шоу і серіалів Зеленського надихнув Гройсмана і Порошенка: вони теж почали писати сценарії

Вже смішно.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відверто зізнався, що він і досі зустрічається з чинним президентом України Петром Порошенком.

Про це В. Гройсман заявив він в інтерв'ю Радіо НВ:

«Те, що сьогодні в мене є діалог з Петром Олексійовичем, це теж я не приховую. Ми спілкуємося, обговорюємо якісь можливі сценарії, які будуть у майбутньому».

У той же час Гройсман повідомив, що про своє рішення щодо укладення з ким-небудь політичних союзів він розповість пізніше (Логічно: якщо зараз всім розповісти, чим закінчується сценарій, то навіщо його тоді закінчувати? – «Обком»).

«Я не підводив з ним підсумки його виборчої кампанії. Я думаю, що він зараз сам аналізує, що відбувалося, яким чином відбувалося», - гадає прем'єр.

Коментуючи відомості про те, що він може очолити партію екс-прем'єра Арсенія Яценюка «Народний фронт» і піти з нею на парламентські вибори, Гройсман зазначив, що вони спілкуються, і у них є потенціал «зробити багато речей, коли об'єднані».

Від «Обкому»: На жаль, невідомо, чи матеріалізується це спілкування чинного прем’єра і його «попередника» у будь-який сценарій, чи все завершиться на стадії обговорення назви. Наприклад – «Ліквідація». Або «Інавгурація».