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Успіх шоу і серіалів Зеленського надихнув Гройсмана і Порошенка: вони теж почали писати сценарії

Вже смішно.


Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відверто зізнався, що він і досі зустрічається з чинним президентом України Петром Порошенком.

Про це В. Гройсман заявив він в інтерв'ю Радіо НВ:

«Те, що сьогодні в мене є діалог з Петром Олексійовичем, це теж я не приховую. Ми спілкуємося, обговорюємо якісь можливі сценарії, які будуть у майбутньому».

У той же час Гройсман повідомив, що про своє рішення щодо укладення з ким-небудь політичних союзів він розповість пізніше (Логічно: якщо зараз всім розповісти, чим закінчується сценарій, то навіщо його тоді закінчувати? – «Обком»).

«Я не підводив з ним підсумки його виборчої кампанії. Я думаю, що він зараз сам аналізує, що відбувалося, яким чином відбувалося», - гадає прем'єр.

Коментуючи відомості про те, що він може очолити партію екс-прем'єра Арсенія Яценюка «Народний фронт» і піти з нею на парламентські вибори, Гройсман зазначив, що вони спілкуються, і у них є потенціал «зробити багато речей, коли об'єднані».

Від «Обкому»: На жаль, невідомо, чи матеріалізується це спілкування чинного прем’єра і його «попередника» у будь-який сценарій, чи все завершиться на стадії обговорення назви. Наприклад – «Ліквідація». Або «Інавгурація».


"ОБКОМ"

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10 Мая 2019 22:05

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 