Доба ООС: на «Півночі» оркі відзначили 10 травня обстрілом Травневого, цивільні не постраждали, поранено одного військового

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 11 травня говориться:

«10 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, збройні формування Російської Федерації обстріляли з ручних протитанкових гранатометів населений пункт ТРАВНЕВЕ, створивши загрозу для життя і здоров'я цивільного населення. На щастя, жертв серед мирних мешканців вдалось уникнути.

Упродовж минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села НОВОМИХАЙЛІВКА;

двічі з автоматичних станкових гранатометів – біля міста АВДІЇВКА;

двічі з гранатометів різних систем – поблизу населених пунктів ЧЕРМАЛИК і ПАВЛОПІЛЬ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОЗВАНІВКА;

з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем – біля населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

з мінометів калібру 120 мм – біля міста ПОПАСНА;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту МАЙОРСЬК.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано».