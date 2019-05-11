Гройсман довів, що небагато чим відрізняється від Луценка або Стеця – типовий слуга народу (фото)

Окрім, звісно, прізвища, та й ще, мабуть, чимось особистим. Наприклад, Гройсмана ніхто з тріумвірату кумів Порошенка-Луценка-Стеця не запрошував хрестити своїх діточок, та й і Гройсман нікого з цих трьох (як і жінок цих кумів) до родинного кола не пускав. Так склалося. Але ми не про те.

Прем'єр Гройсман заявляє, що готовий знову очолити уряд після парламентських виборів: «Я маю розуміння, що робити далі, і я можу очолювати уряд. Якщо український народ вирішить, що я і сформована нами команда будуть гідні представляти їхні інтереси та реалізовувати ті завдання, які люди перед нами ставлять, то я готовий буду очолити уряд», - сказав Гройсман в ексклюзивному Інтерфакс-Україна.

(30 березня 2017 р., народ ще не визначився відносно прем’єра Гройсмана та його майбутньої «команди», всесвітньо відома світлина)

Водночас він наголосив, що важливим є формування після виборів сильної та згуртованої коаліції. «Тому що ефективність уряду залежить від того, наскільки він може спиратися на парламентську більшість», - констатував чинний прем'єр.

(26 квітня 2019 р., народ - Гройсману: «Та досить вже ефективно робити…», - та показує Гройсману маршрут: «Вам туди…», фото Еnergoatom.com.ua)

ДИВ. ТАКОЖ:

«На даний момент» юрист Луценко не бачить жодних «моральних підстав» йти у відставку. Тім більш – юридичних підстав

Кумівське древо: Порошенки-Луценки-Стеці (Все переплетено – від коріння до гілок)