ЩОДО МОВНОГО ЗАКОНУ. Окружний відмовив Бережній: закон буде підписано й опубліковано

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову від громадської організації «Інститут правової політики та соціального захисту ім. Ірини Бережної» до голови Верховної Ради Андрія Парубія про заборону підписувати закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову про заборону підписувати та публікувати закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», постановив відмовити в її задоволенні», - повідомила прес-служба суду в суботу.

Від «Обкому»: Як відомо, це «ГО-інститут ім. І. Бережної» очолює її мати – Олена Бережна, яка й подала ту заяву.

ДИВ. ТАКОЖ:

ЩОДО МОВНОГО ЗАКОНУ Про сміття, баскетбол та Патона

Бережну «прийняли» ще біля виходу на поверхню з-під землі (про «безсмертну ходу», «9 роту» та Крим)