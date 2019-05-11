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12:57

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17:20

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17:03

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ЩОДО МОВНОГО ЗАКОНУ. Окружний відмовив Бережній: закон буде підписано й опубліковано

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову від громадської організації «Інститут правової політики та соціального захисту ім. Ірини Бережної» до голови Верховної Ради Андрія Парубія про заборону підписувати закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».


«Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову про заборону підписувати та публікувати закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», постановив відмовити в її задоволенні», - повідомила прес-служба суду в суботу.

Від «Обкому»: Як відомо, це «ГО-інститут ім. І. Бережної» очолює її мати – Олена Бережна, яка й подала ту заяву.

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Інтерфакс-Україна

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11 Мая 2019 12:57

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (7)

А я примудрився ні з ким не посваритися (25)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 