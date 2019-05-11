У Зеленського обіцяють очільнику ГПУ суворе майбутнє і закликають українців дати «моральну та політичну» оцінку його діям

Цей Луценко, цей «брехливий маніпулятор без вищої освіти та моральних рамок», як кажуть у Зеленського, ця… словом, погана людина заради «збереження посади втягнув Україну в конфлікт між двома політичними партіями в Америці, систематично вдаючись до брехні та маніпуляцій».

Про це заявив народний депутат України, член фракції «Блок Петра Порошенка» Лещенко Сергій Анатольович.

«Обком» нагадує, що С. А. Лещенко і його колеги по «єврооптимізму», нардепи Заліщук Світлана Петрівна та Мустафа ще у лютому заявили про свій вихід з фракції Порошенка. Проте С. Лещенко залишається у фракції БПП досі (де вештаються Мустафа та Світлана Петрівна, нас не цікавить, бо за ними не угледити).

Як відомо, Лещенко, екс-колега Луценка по фракції БПП, давно вже став видатним членом-ЗЕрадником «команди Зеленського», тому його сьогоднішній виступ на «Українській правді» заслуговує того, щоб привести його майже повністю (без відеовставок).

Отже цитуємо:

«Луценко кинув Україну під танки війни в Американській політиці

Усе своє життя, спочатку в журналістиці, а потім у політиці, я присвятив боротьбі з корупцією. Я за це отримував міжнародні нагороди та кримінальні справи, але не зраджував цим принципам. Тому мене мало цікавлять політичні ігрища, але нинішня ситуація потребує пояснень.

Приватний адвокат президента Трампа Руді Джуліані поза своєю волею був втягнутий в сценарій генпрокурора Юрія Луценка з порятунку власної долі (див. «Flight canceled»: адвокат Трампа вже скасував візит до Києва - через «ворогів президента» - «Обком»).

Отже, Луценко не хоче йти з посади генпрокурора, хоча його відставку вже анонсував Володимир Зеленський.

Все банально – Луценко немає куди йти. Він думав, що Порошенко переобереться на другий термін, а Луценко очолить партію на виборах і стане потім прем'єр-міністром. Тому він анонсував свою відставку ще восени 2018 року. Про це знають усі в політиці, а про претензії бути головою уряду я особисто чув від Луценка три роки тому, коли зняли Кабмін Яценюка і нинішній генпрокурор включився у конкурентну боротьбу з Гройсманом.

Але настав 2019 рік. Порошенко програв і наполеонівський план Луценка провалився. Партія Порошенка не набере достатньо голосів, щоб Луценко міг претендувати на прем'єр-міністра. До Вакарчука чи Кличка нинішнього генпрокурора не візьмуть. Ось він і вирішив залишитися, зачепитися за нинішню посаду, але вже через американців.

І, щоб вони його захистили від відставки, Луценко придумав історію про те, що екс-віце-президента США Байден в інтересах свого сина тиснув на Генпрокуратуру України з метою закрити справу проти екс-міністра екології Миколи Злочевського та його газової компанії «Бурізма».

БРЕХНЯ 1

На жаль, адвокат президента Трампа став мішенню для маніпуляцій та брехні з боку генпрокурора Юрія Луценка. Джуліані як американський політик навряд може уявити, що генпрокурор може бути настільки брехливим. Може, якщо це генпрокурор без вищої освіти та моральних рамок – Юрій Луценко.

Отже, Луценко не хоче втрачати посаду генпрокурора і вигадав легенду, яку зараз «продає» американцям. Начебто Байден захищав інтереси свого сина в компанії «Бурізма» та домагався звільнення генпрокурора через справу проти «Бурізми» та Злочевського.

Але правда полягає в тому, що саме Луценко закрив цю справу! І після цього сірий кардинал Кононенко літав на зустріч зі Злочевським у Відні, що була сфотографована журналістами. А компанія Злочевського почала постачання газу на завод Порошенка-Кононенка. І саме чинний президент називав називав Злочевського «нормальний парєнь» на записах у своєму кабінеті.

Щоб вирватися з цього периметру кругової поруки Луценко-Порошенко-Кононенко-Злочевського, і була вигадана вся ця історія.

БРЕХНЯ 2

Луценко систематично дезінформує Джуліані з метою збереження своєї посади генпрокурора. Наприклад, Луценко бреше в своїх твердженнях, що «чорна бухгалтерія» Партії регіонів є сфальшована. Навпаки, експертиза та допити фігурантів цього документу підтвердили його правдивість.

А в Америці правдивість чорної бухгалтерії була доведена вироком по справі Манафорта, адже транзакції в бухгалтерії по Манафорту було підтверджено документально, що зрештою і довело ухилення Манафорта від сплати податків та його засудження у США.

БРЕХНЯ 3

Крім того, Луценко дезінформував, що когось було засуджено в Україні за втручання в американські вибори. А насправді було срежисоване Банковою рішення Окружного адміністративного (не кримінального!) суду Києва за позовом корупціонера Розенблата. І це рішення не вступило в законну силу. До речі, на понеділок призначена апеляція за цим позовом.

БРЕХНЯ 4

Так само брехнею є постійні твердження оточення Луценка про якусь кримінальну справу, яку розпочали в Америці щодо його викриттів про «чорну бухгалтерію Партії регіонів» та «змову Байдена», про допити, які вже проводять у зв'язку з цим, про «ворогів Америки».

Цього тижня я повернувся із США, де перебував на травневі свята, офіцером на кордоні мені на найближчі шість місяців дозволено перебування в Америці. А під час подорожі навіть записав відеоблог напроти нерухомості Пола Манафорта в Нью-Йорку, яка була конфіскована в результаті його шахрайських дій, виявлених ФБР та підтверджених вироком американського суду.

Думаю, Джуліані зрозумив, що Луценко систематично вводив його в оману та скасував свою поїздку.

Тепер нам як українцям треба дати моральну та політичну оцінку діям Луценка, який заради збереження посади втягнув Україну в конфлікт між двома політичними партіями в Америці, при чому систематично вдаючись до брехні та маніпуляцій у спілкуванні з Джуліані.

Мене хвилює те, що в результаті меркантильних дій генпрокурора вчергове буде кинуто тінь на репутацію України, яку в американській пресі будуть обговорювати у негативному контексті, і це черговий аргумент на користь звільнення Луценка з посади».