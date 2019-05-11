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Коломойський ще не повернувся в Україну - а «Дніпро» вже повернувся в Українську Прем’єр-лігу

Колишній клуб іншого втікача (C. Курченка) може повернутися до УПЛ трохи згодом.


І хоча дніпровський клуб, колишній «гранд» українського футболу (та й дворазовий чемпіон СРСР), вже не належить біглому олігарху – то нічого, бо Беня вміє повертати собі своє (навіть те, від чого відмовився сам, як власне і було з «Дніпром» - зараз це «Дніпро-1» з новими власниками), та й і не тільки своє.

А поки «Обком» вітає усіх українців з визначною подією: сьогодні «Дніпро-1» став чемпіоном Першої ліги і повертається до «вищого ешелону» вітчизняного футболу – до УПЛ.

За кілька тижнів до УПЛ зможе повернутися і харківський «Металлист-1925» - колишній «Металіст», яким заволодів кур’єр-олігарх Сергій Курченко наприкінці 2012 року, тобто за рік до Євромайдану, див. про це «ОТБОР МЯЧА А делать нечего – друзья….


"ОБКОМ"

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11 Мая 2019 20:03

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (7)

А я примудрився ні з ким не посваритися (25)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 