Коломойський ще не повернувся в Україну - а «Дніпро» вже повернувся в Українську Прем’єр-лігу

Колишній клуб іншого втікача (C. Курченка) може повернутися до УПЛ трохи згодом.

І хоча дніпровський клуб, колишній «гранд» українського футболу (та й дворазовий чемпіон СРСР), вже не належить біглому олігарху – то нічого, бо Беня вміє повертати собі своє (навіть те, від чого відмовився сам, як власне і було з «Дніпром» - зараз це «Дніпро-1» з новими власниками), та й і не тільки своє.

А поки «Обком» вітає усіх українців з визначною подією: сьогодні «Дніпро-1» став чемпіоном Першої ліги і повертається до «вищого ешелону» вітчизняного футболу – до УПЛ.

За кілька тижнів до УПЛ зможе повернутися і харківський «Металлист-1925» - колишній «Металіст», яким заволодів кур’єр-олігарх Сергій Курченко наприкінці 2012 року, тобто за рік до Євромайдану, див. про це «ОТБОР МЯЧА А делать нечего – друзья….