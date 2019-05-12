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«КВАРТАЛ-95%»: у Зеленського після візиту до Туреччини з’явився якісний план - вистачить майже на 100 днів, якщо з хорошими людьми

А якщо зекономити – то й на 101-й день залишиться трохи.


Програма Зеленського на перші 100 днів готова, заявив радник Зеленського Олександр Данилюк в інтерв'ю LIGA.net.

Також Данилюк зазначив, що команда Зеленського наразі займається формуванням команди (наводимо фрагмент інтерв’ю мовою оригіналу):

«LIGA: Что войдет в план первых 100 дней, и насколько он готов?

О. Данилюк: Я бы оценил готовность в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать. Хочу подчеркнуть его важность как для внешнего мира, так и для команды. Сейчас многие наши эксперты комментируют планы команды, и появляется ощущение, что мы бежим во всех направлениях» (кінець цитати).

Від «Обкому»: Так, є таке відчуття, дійсно, потрохи щось таке «з’являється». Знайоме враження – коли стоїш на місці (навіть лежиш – бува й таке), а здається, що біжиш, навіть летиш в усіх напрямках. «Ульотно» так, прикольно… Проте десь ми вже щось таке чули… зараз згадаємо, хвилинку.

А поки що читачі можуть, по-перше, насолодитися ще однією цитатою (мовою інтерв’ю з О. Данилюком):

«В команде достаточно людей без опыта воплощения изменений. Они считают, что можно сделать очень многое за очень короткое время. А когда не удастся реализовать часть обещанного, это приведет к дискредитации президента. Поэтому важна приоритизация. Программа 100 дней - это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг - отбор сильных людей по этим направлениям» (кінець цитати).

Так, ми вже майже згадали, - але ще одне питання «по ходу» з'явилося, а саме: це погано чи навпаки, коли в ЗЕкоманді вистачає «людей без досвіду втілення змін»?

Ми ще хвилинку «погуглими», а читачі встигнуть розгледити як слід ось цю світлину. На фото О. Данилюк показує на пальцях, що буде зроблена на третю добу реформ:

(фото LIGA.net)

Згадали! Ну звісно ж, як ми могли забути, звідкіля з'являється це враження повного «ульоту» уперед:

«…врешті-решт, я був професійним журналістом…

У нас було два пакети трави, сімдесят п’ять пігулок мескаліну, п’ять марок потужної кислоти, півсільнички кокаїну… ящик «Бадвайзеру»… Єдине, що мене турбувало, був ефір. Немає нічого більш безпорадного, безвідповідального і збоченого, ніж людина в стані ефірного оп’яніння» (Хантер С. Томпсон, «Страх та відраза у Лас-Вегасі»).

Саме так: немає нічого більш безпорадного, безвідповідального і збоченого, ніж людина в стані ефірного оп’яніння. Доведено ефірами «ЗЕкварталів» і дебатів за участю Зеленського.


"ОБКОМ"

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12 Мая 2019 09:33

 

 

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