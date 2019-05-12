 

12 мая

15:18

«Howard Street, NY…останній поверх… $2 850 000… і жодних позик!!»: нардеп від БПП Сергій Лещенко вже придивляться до нової квартири (відео)

13:04

Російсько-білорусько-українську «Дружбу» відчистили від бруду

09:33

«КВАРТАЛ-95%»: у Зеленського після візиту до Туреччини з’явився якісний план - вистачить майже на 100 днів, якщо з хорошими людьми

07:42

Доба ООС: поранено двох наших військових

11 мая

20:03

Коломойський ще не повернувся в Україну - а «Дніпро» вже повернувся в Українську Прем’єр-лігу

17:22

У Зеленського обіцяють очільнику ГПУ суворе майбутнє і закликають українців дати «моральну та політичну» оцінку його діям

12:57

ЩОДО МОВНОГО ЗАКОНУ. Окружний відмовив Бережній: закон буде підписано й опубліковано

12:27

Гройсман довів, що небагато чим відрізняється від Луценка або Стеця – типовий слуга народу (фото)

09:35

«Flight canceled»: адвокат Трампа вже скасував візит до Києва - через «ворогів президента»

09:01

Доба ООС: на «Півночі» оркі відзначили 10 травня обстрілом Травневого, цивільні не постраждали, поранено одного військового

10 мая

22:05

Успіх шоу і серіалів Зеленського надихнув Гройсмана і Порошенка: вони теж почали писати сценарії

20:00

У Зеленського істерика

18:05

Легендa боксу В. Кличко виборов у Німеччині пояс «Інноватор» сезону-2019

17:20

Майже усіх суддів з Окружного скосила якась підозріла інфекція, що передається «приватним» шляхом

17:03

У МЗС розповили про результати першого слухання трибуналу ООН щодо полонених РФ українських моряків

15:30

«Історія може повторитися»: Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом

14:46

Окружні «козли винесли» вердикт: деякі виступи «ІІІ-тисячорічної жінки» в Раді незаконні (мультфільми, документальне відео)

13:24

Стрілянина у Княжичах-2016: суд почав розглядати справу про вбивство поліцейських (фото)

12:53

Після того, як з «Самопомочі» «самовипилилися» декілька нардепів, Садовий остаточно вирішив: партія піде до Раді сама

08:37

Сьогодні – перше слухання Міжнародного трибуналу ООН у справі про захоплення Росією у полон українських моряків

07:33

Доба OОС: поранено одного українського військовослужбовця

09 мая

18:00

Від Мамашая до «Орловки». Окупанти Криму «змогли повторити»: пам’ятник кримським татарам, загиблим у Другій світовій, не простояв і 3-х днів (фото)

15:31

Щира гра актора другого плану, чаруючі саундтрек і дикція, зворушлива робота гримера і костюмера: В'ятрович вітає кадр «Слуги ветеранів»

13:29

Бережну «прийняли» ще біля виходу на поверхню з-під землі (про «безсмертну ходу», «9 роту» та Крим)

09:13

Урочисті новини з «народної» психушки: сепар-ветеран жбурнув гранату в головного нарколога Донецька і десантувався

07:48

Доба ООС: загинув один наш військовий, чотирьох поранено

08 мая

19:37

Держдеп: на інавгурації Зеленського від США буде «найвище представництво друзів» України

19:07

КСУ попереджає: головний конституційний суддя України у Штати більше по поїде. Бо без візи не впустять?

17:43

Зеленському влаштували урочисту фотосесію - із зв’язковою УПА і військовим СРСР (фото дубль-27?..)

15:10

Державну податкову службу України очолив юрист зі Львова

«Howard Street, NY…останній поверх… $2 850 000… і жодних позик!!»: нардеп від БПП Сергій Лещенко вже придивляться до нової квартири (відео)

У порівнянні з цією квартирою помешкання Сергія в новобудові на Франка-11, що обійшлося йому та його «улюбленій людині» в 7,55 млн (грн.) за 192 «квартали», тобто 192 «квадрати»… вибачаємось, їх важко порівняти.


Журналістське розслідування діяльності генерального прокурора України Юрія Луценка закинуло народного депутата від «Блоку Порошенка» Сергій Лещенка на острів Мангеттен, NY, куди він прибув у понеділок, 6 травня.

Zr

Як вже повідомив учора «Обком», у Зеленського обіцяють очільнику ГПУ суворе майбутнє і закликають українців дати «моральну та політичну» оцінку діям Юрія Луценка.

Цей заклик озвучив у суботу, 11 травня, саме Сергій Лещенко - нардеп від БПП, член ЗЕкоманди за сумісництвом.

Відомо усім, що стосунки між колишніми колегами по фракції БПП Луценком та Лещенком зіпсувало кляте «квартирне питання» (див. Луценко решил отомстить Лещенко: ГПУ начала расследовать покупку квартиры нардепом).

Зараз пробив зручний час завдати удару у відповідь – і Сергій Анатольович Лещенко відправився у службове відрядження. І саме на тому острові Мангеттен він знайшов на Howard Street будинок №29.

Будівля вразила Лещенка. І ми його почуття розуміємо. Опису цього помешкання присвячено чимало часу на відео, яке зняв Сергій і яке ми розмістили нижче. Якщо коротко, то у цьому ролику, Сергій, зокрема, повідомив, як справжній ріелтор, головне.

Тож: Howard Street, район SoHo, Нью-Йорк… останній поверх… коштує майже $3 млн, - по пам’яті, не дивлячись на будівлю, перелічує Сергій.

Колишній володар квартири на Howard Street заплатив «повністю всю суму», підкреслює Лещенко – додає: «Не бравши жодних позик» - та й без декларування придбання.

Нам дещо складно зрозуміти почуття Сергія у цю мить (чи він у захваті, чи трошки обурений чимось), проте ми це його почуття цілком поділяємо – тому що див.: В деле о «квартире Лещенко» сменился состав кредиторов: у нардепа обнаружилась мать-миллионерша.

Але то дрібні нюанси минулого – а майбутнє квартири на Howard Street виглядає привабливо: як повідомив Сергій, її колишній господар з’їхав – і раніше, ніж за 7-8 років не повернеться.

Здається, Лещенку ця перспектива подобається.

Чому так трапилось? – раптом спитаєте ви.

А народний депутат Сергій Анатольович вже надає вам вичерпну відповідь на ваш, так би мовити, «інформаційні запит»: тому що, шановні, це ж Америка!

Тому що, - пояснює нардеп Лещенко глядачам свого відео: у нас люди на кшталт того брудного екс-володаря квартири на Howard Street, 29, якого у США вже кинули за грати, - у нас, в Україні, аналогичні особи «недоторкані». А от у Штатах – навпаки.

«Якщо ти порушуєш Закон – ти сядеш до в’язниці» - у цьому місці ролика нардеп Лещенко знов підняв до гори свій вказівний палець (див. 1:39 на відео) - вочевидь, щоб українських народ зрозумів врешті-решт щось важливе, щоб, мабуть, краще запам’ятав:

Дякуємо, Сергію Анатольовичу! Ми пам’ятаємо: останній поверх, Мангеттен, працює ліфт, поруч магазин жіночої білизни…

«Обком» не наполягає на тому, що парламентарій від блоку «кульгавої качки» - як назвав 10 днів тому Петра Порошенка нардеп від БПП С. Лещенко, спеціально підкреслив, що це так «по-американському»

-що цей майбутній нардеп від БСН («Блоку Слуги Народу») вирішив перебратися у Штати на ПМП.

Ні, звісно! У Сергія завжди все попереду – на відміну від його ворога Юрка Луценка, якому Сергій вже відверто не заздрить: «Луценко немає куди йти, - написав учора Лещенко. – Він думав, що Порошенко переобереться на другий термін, а Луценко очолить партію на виборах і стане потім прем'єр-міністром. Тому він анонсував свою відставку ще восени 2018 року… Але настав 2019 рік. Порошенко програв і наполеонівський план Луценка провалився. Партія Порошенка не набере достатньо голосів, щоб Луценко міг претендувати на прем'єр-міністра. До Вакарчука чи Кличка нинішнього генпрокурора не візьмуть» (кінець цитати) - і цей кінець вражає, погодьтеся.

Проте… А як там у Сергій з ремонтом – у новій квартирі на вул. Франка, 11? Якщо він її вже довів до пуття – то це ознака того, що молода родина не збирається покидати країну надовго, хіба що кудись на гастролі з DJ Nastya Beauty-Топольскою-Лещенко.

До речі. Кажуть, Настю вже запросили до гурту «Квартал-95» - бо у фронтмена «кварталів», що вміє грати на роялі що завгодно та чим завгодно, незабаром інавгурація.

ДИВ. ТАКОЖ:

Лещенко может спокойно резвиться на своих 192 «квадратах» – за Алену Притулу возьмутся налоговики

СБУ вызывает на допрос Алену Притулу (по делу о квартире нардепа Сергея Лещенко).


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

12 Мая 2019 15:18

 

 

11.05.2019 - 5 років так званому «…ндуму» у Донецькій області, де вже безкарно й нахабно господарювали люмпени, українофоби, туристи з Ростова та іншій непотріб. Кого б Ви привітали з цією «круглою» датою?

Ріната Ахметова, позивний «Гудок» (13)

Сергія Таруту, навесні-2014 - голова Донецької ОДА (0)

Олександра Турчинова, навесні-2014 – в.о. Президента України (1)

Петра Порошенка, до 25 травня 2014-го року - кандидата у Президенти України (1)

СБУ та МВДУ (1)

Євромайдан (0)

«Спасибо жителям Донбасса и всем кремлевским… фантомасам!» (5)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 