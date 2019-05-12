«Howard Street, NY…останній поверх… $2 850 000… і жодних позик!!»: нардеп від БПП Сергій Лещенко вже придивляться до нової квартири (відео)

У порівнянні з цією квартирою помешкання Сергія в новобудові на Франка-11, що обійшлося йому та його «улюбленій людині» в 7,55 млн (грн.) за 192 «квартали», тобто 192 «квадрати»… вибачаємось, їх важко порівняти.

Журналістське розслідування діяльності генерального прокурора України Юрія Луценка закинуло народного депутата від «Блоку Порошенка» Сергій Лещенка на острів Мангеттен, NY, куди він прибув у понеділок, 6 травня.

Як вже повідомив учора «Обком», у Зеленського обіцяють очільнику ГПУ суворе майбутнє і закликають українців дати «моральну та політичну» оцінку діям Юрія Луценка.

Цей заклик озвучив у суботу, 11 травня, саме Сергій Лещенко - нардеп від БПП, член ЗЕкоманди за сумісництвом.

Відомо усім, що стосунки між колишніми колегами по фракції БПП Луценком та Лещенком зіпсувало кляте «квартирне питання» (див. Луценко решил отомстить Лещенко: ГПУ начала расследовать покупку квартиры нардепом).

Зараз пробив зручний час завдати удару у відповідь – і Сергій Анатольович Лещенко відправився у службове відрядження. І саме на тому острові Мангеттен він знайшов на Howard Street будинок №29.

Будівля вразила Лещенка. І ми його почуття розуміємо. Опису цього помешкання присвячено чимало часу на відео, яке зняв Сергій і яке ми розмістили нижче. Якщо коротко, то у цьому ролику, Сергій, зокрема, повідомив, як справжній ріелтор, головне.

Тож: Howard Street, район SoHo, Нью-Йорк… останній поверх… коштує майже $3 млн, - по пам’яті, не дивлячись на будівлю, перелічує Сергій.

Колишній володар квартири на Howard Street заплатив «повністю всю суму», підкреслює Лещенко – додає: «Не бравши жодних позик» - та й без декларування придбання.

Нам дещо складно зрозуміти почуття Сергія у цю мить (чи він у захваті, чи трошки обурений чимось), проте ми це його почуття цілком поділяємо – тому що див.: В деле о «квартире Лещенко» сменился состав кредиторов: у нардепа обнаружилась мать-миллионерша.

Але то дрібні нюанси минулого – а майбутнє квартири на Howard Street виглядає привабливо: як повідомив Сергій, її колишній господар з’їхав – і раніше, ніж за 7-8 років не повернеться.

Здається, Лещенку ця перспектива подобається.

Чому так трапилось? – раптом спитаєте ви.

А народний депутат Сергій Анатольович вже надає вам вичерпну відповідь на ваш, так би мовити, «інформаційні запит»: тому що, шановні, це ж Америка!

Тому що, - пояснює нардеп Лещенко глядачам свого відео: у нас люди на кшталт того брудного екс-володаря квартири на Howard Street, 29, якого у США вже кинули за грати, - у нас, в Україні, аналогичні особи «недоторкані». А от у Штатах – навпаки.

«Якщо ти порушуєш Закон – ти сядеш до в’язниці» - у цьому місці ролика нардеп Лещенко знов підняв до гори свій вказівний палець (див. 1:39 на відео) - вочевидь, щоб українських народ зрозумів врешті-решт щось важливе, щоб, мабуть, краще запам’ятав:

Дякуємо, Сергію Анатольовичу! Ми пам’ятаємо: останній поверх, Мангеттен, працює ліфт, поруч магазин жіночої білизни…

«Обком» не наполягає на тому, що парламентарій від блоку «кульгавої качки» - як назвав 10 днів тому Петра Порошенка нардеп від БПП С. Лещенко, спеціально підкреслив, що це так «по-американському»

-що цей майбутній нардеп від БСН («Блоку Слуги Народу») вирішив перебратися у Штати на ПМП.

Ні, звісно! У Сергія завжди все попереду – на відміну від його ворога Юрка Луценка, якому Сергій вже відверто не заздрить: «Луценко немає куди йти, - написав учора Лещенко. – Він думав, що Порошенко переобереться на другий термін, а Луценко очолить партію на виборах і стане потім прем'єр-міністром. Тому він анонсував свою відставку ще восени 2018 року… Але настав 2019 рік. Порошенко програв і наполеонівський план Луценка провалився. Партія Порошенка не набере достатньо голосів, щоб Луценко міг претендувати на прем'єр-міністра. До Вакарчука чи Кличка нинішнього генпрокурора не візьмуть» (кінець цитати) - і цей кінець вражає, погодьтеся.

Проте… А як там у Сергій з ремонтом – у новій квартирі на вул. Франка, 11? Якщо він її вже довів до пуття – то це ознака того, що молода родина не збирається покидати країну надовго, хіба що кудись на гастролі з DJ Nastya Beauty-Топольскою-Лещенко.

До речі. Кажуть, Настю вже запросили до гурту «Квартал-95» - бо у фронтмена «кварталів», що вміє грати на роялі що завгодно та чим завгодно, незабаром інавгурація.

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