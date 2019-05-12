Oлександр Зінченко – перший українець, що виборов звання чемпіона Англії двічі (відео)

У кращого блондина збірної України дійсно світла голова.

Другий рік поспіль гравець збірної України Олександр Зінченко разом зі своїм клубом «Манчестер Сіті» стає переможцем найсильнішого національного футбольного турніру у світі, яким у цьому році є Англійської Прем’єр-Лізі: склад учасників цьогорічних фіналів єврокубків це переконливо доводить.

До Олександра з українських футболістів чемпіоном Англії був лише Олег Лужний (у складі лондонського «Арсеналу»), але одного разу. Андрій Шевченко, Андрій Воронін, Сергій Балтача – чудові гравці, але виграти англійську першість їм не судилося.

Нагадаємо: народився Олександр Зінченко 22 роки тому на Житомирщині, у Радомишлі, з 16 років - «вихованець» донецького «Шахтаря», у 2016 р. підписав 5-річний контракт з «Ман Сіті».

Цього сезону Олександра визнавали гравцем місяця у складі «Ман Сіті». А у січні він забив свій дебютний гол за клуб. Гол вийшов пречудовим: