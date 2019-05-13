Доба ООС: серед наших є поранені

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 13 травня говориться:

«12 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста АВДІЇВКА;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населених пунктів КАМ'ЯНКА і НОВОТРОЇЦЬКЕ;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ТАЛАКІВКА;

тричі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населених пунктів БОГДАНІВКА, СТАРОГНАТІВКА і ГРАНІТНЕ;

двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні тричі:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ;

зі станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, один воїн був травмований в результаті вибуху ворожої мінометної міни.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 12 травня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту БОГДАНІВКА в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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13 Мая 2019 07:32

 

 

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