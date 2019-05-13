«У Тимошенко» вже терпець уривається: коли вже у Раді покажуть номер «Інавгурація»? (інфографіка)

По-перше, це серйозна подія, це не концерт «кварталів», це безкоштовно. По-друге: сьогодні, у понеділок (13-го) відбудеться, об 11-й, засідання погоджувальної ради фракцій та груп – з приводу визначення дати інавгурації. А проектів відносно цієї дати стільки вже, що можна й до літних канікул не встигнути вкластися у стислі терміни.

Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв у коментарі УНН висловив думку, що інавгурацію потрібно провести якнайшвидше. Про це він сказав «Я думаю, чим швидше Президент приступить до виконання своїх повноважень, тим стабільніша буде ситуація в країні та на зовні. Ми підтримуємо дату 19», - назвав дату С. Соболєв.

Від «Обкому»: Наразі, станом на ранок понеділка (13-го), у Раді зареєстровано 5 проектів постанов щодо до дати інавгурації: 19 травня, 20 травня, 1 червня.

Як стверджують джерела «Обкому» в апаратної ВР, пропозиція провести інавгурацію 31 червня була відкинута після ретельного розгляду. Тому що, якщо провести цю урочистість у запропонований день (до речі – теж понеділок), то до вересня, коли нардепи повернуться з канікул, залишається лише 6 «повних» днів пленарних засідань, див. графік (жовте – то саме пленарні засідання ВР):