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Від інтронізації - до інавгурації: на честь зміни світської влади Філарет вирішив виправдати звання «розкольника», яким його вважають в РПЦ і УПЦ (МП)

Світська хунта домоглася автокефалії ПЦУ - та й пішла собі геть. А Філарет нікуди не йде - та й не уходив.


Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет допускає розкол у Православній церкві України і стверджує, що уповноважений скликати собор. Про це він заявив, пише Інтерфакс-Україна, у коментарі програмі ТСН (ЗЕКОнал «1+1»), який був оприлюднений в одному з сюжетів у неділю.

(виступ Філарета на урочистому з’їзді «Батьківщини» під назвою «Форум ЄДНАННЯ», 22.01.2019: «І нині, і присно, і во віки віков. Амінь» - оплески)

Так, Філарет нарікав на те, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній украй рідко з ним спілкується.

(Митрополит Епіфаній)

За словами Філарета, з моменту створення ПЦУ таке спілкування відбулося не більше п'яти разів: «Хіба це спілкування? Коли кожного дня потрібно управляти церквою. Тому спілкування немає. Через те, що немає спілкування - а воно повинно бути - церква розділилася, тому зараз моє завдання, як патріарха, зберегти українську церкву», - заявив він.

Разом з тим він стверджує, що, як і предстоятель ПЦУ, може скликати собор і запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує.

«Він (Київський патріархат) є. Його не потрібно повертати. Він існує. Є патріарх? Коль є патріарх, значить, є і патріархат. Є Київська патріархія. Тому повертати патріархат не потрібно. Він є і повинен бути ... І буде патріархат . Причому, не тільки буде невизнаним. Прийде час, коли буде визнано», - сказав колишній голова УПЦ (КП).

На питання, чи допускає він поділ ПЦУ, почесний патріарх Філарет заявив: «Допускаю. Але ми створимо єдину церкву».

Нагадаємо: 15 грудня 2018 року в Києві пройшов Об'єднавчий собор, на якому була створена Православна церква України, її очолив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Перед Об'єднуючим собором відбувся помісний собор, УПЦ-КП прийняла рішення про ліквідацію церкви.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ, 6 січня вручив документ митрополиту Епіфанію, інтронізація якого відбулася 3 лютого.

(інтронізація митрополита Епіфанія)

Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстрована 30 січня 2019 року.


"ОБКОМ"

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13 Мая 2019 12:08

 

 

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