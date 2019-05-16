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Багато хто вважав, що буде навпаки, що з «Борисполя» та «Жулян» будуть тікати представники «хунти», їх посіпаки та олігархи - з переляку від вибору 73%. Але «щось пішло не так».


Дійсно, результати президентських виборів-2019 здатні налякати – і не тільки Ахметова або Уколова. Проте 73% цього не зрозуміти - сподіваємось, поки ще не зрозуміти. Хоча це вже ніякого значення не матиме.

Втім ми відволіклися від головної інформподії ранку (ночі, епохі).

Ігор Коломойський повернувся в Україну.

Втім, ми відволіклися від головної події ранку (ночі, епохі).

Ігор Коломойський повернувся в Україну.

Цю інформацію Беня підтвердив у коментарі своєму сайту theБабель.

ТСН каналу Коломойського «1+1» теж підтверджує.

Раніше журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач у своєму Telegram-каналі повідомив, що 16 травня о 2.30 з Ізраїля в напрямку Дніпра вилетів літак групи «Приват» з бортовим номером UR-PRT.

Коломойський не був в Україні з червня 2017 року: мешкав то у Женеві, то (з вересня 2018 р.) в Ізраїлі, у місті Герцлія. Раніше Коломойский казав, що перебрався зі Швейцарії в Герцлію «через сімейні обставини» і що планує повернутися в Україну вже після першого туру президентських виборів.

ДИВ. ТАКОЖ: Коломойський: Для мене Зеленський — символ. Україна потребує мільйонів Зеленських


"ОБКОМ"

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16 Мая 2019 07:15

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

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