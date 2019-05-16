Доба ООС: наші знищили ворожий БПЛА, ліквідовано бойовика (без парашута) Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 16 травня говориться: «15 травня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу села ПАВЛОПІЛЬ; з мінометів калібру 120 мм – біля міста МАР'ЇНКА; тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту МИКОЛАЇВКА; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ; п'ять разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА; двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА; з автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту ПІСКИ; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ГНУТОВЕ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»" позиції наших захисників були обстріляні шість разів: двічі з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту ЗОЛТЕ-4; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПІВДЕННЕ; з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ; з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ПІЩАНЕ; зі стрілецької зброї – біля населеного пункту ЩАСТЯ. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 15 травня одного окупанта було знищено, також противник втратив один безпілотний літальний апарат. Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»: з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села БОГДАНІВКА; з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».

"ОБКОМ" Версия для печати 16 Мая 2019 08:29 Опубликовать Tweet





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