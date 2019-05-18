З приводу українського закону про українську мову блазні Росії вирішили розважити увесь Радбез ООН

Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через ухвалення Верховною Радою закону про державну українську мову.

Про це ввечері 17 травня повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, інформує DW.

«Черговий акт абсурду. Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв'язку із прийняттям Верховною Радою України закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ніколенка, засідання може відбутися у понеділок, 20 травня.

Ніколенко заявив, що таким чином Росія хоче маргіналізувати Радбез ООН. «Функціонування української мови в Україні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримка яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон - наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати», - наголосив Ніколенко.

Він додав, що рішення про дату і час проведення засідання має схвалити голова Радбезу ООН (у травні у РБ ООН травні головує Індонезія).

Рада ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав президент Петро Порошенко.

Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Спроби просувати на території України ідею багатомовності закон прирівнює до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.