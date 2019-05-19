Доба ООС: поранено чотирьох наших військових Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 19 травня говориться: «18 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ПІСКИ; чотири рази з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста АВДІЇВКА; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА; двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів МАР'ЇНКА і ПИЩЕВИК. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні вісім разів: з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм – поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ; п'ять разів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту КРИМСЬКЕ; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища міського типу ПІВДЕННЕ; зі стрілецької зброї – біля населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА. Внаслідок обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 18 травня двох окупантів було знищено, ще трьох – поранено. Від початку поточної доби ворог з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».

"ОБКОМ" Версия для печати 19 Мая 2019 07:40 Опубликовать Tweet





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