Дoба ООС: поранено одного нашого військового

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 20 травня говориться:

«19 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 100 мм та мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з артилерійських систем калібру 100 мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ;

двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі населених пунктів ПАВЛОПІЛЬ і ЧЕРМАЛИК;

двічі зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів МАР'ЇНКА і КРАСНОГОРІВКА;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста АВДІЇВКА і села ВОДЯНЕ;

з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту НОВОГРИГОРІВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:

з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 19 травня одного окупанта було знищено, ще одного – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села СТАРОГНАТІВКА.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

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20 Мая 2019 08:42

 

 

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