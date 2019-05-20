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Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду
«Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання», - сказав Зеленський під час звернення до українського народу після складення присяги в сесійній залі парламенту в понеділок.
Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів, звільнити главу СБУ, генпрокурора та міністра оборони й дав для цього два місяці.
«Дуже вас прошу ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробіть, будь ласка, відкриті списки», - сказав Зеленський.
Він також наголосив: «А також я прошу вас звільнити з посад главу Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України».
При цьому Зеленський зазначив, що дає депутатам для цього два місяці.
«Зробіть це й повісьте медалі собі - це непогані бали на дострокові парламентські вибори», - сказав він.
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