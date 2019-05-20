Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду

«Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання», - сказав Зеленський під час звернення до українського народу після складення присяги в сесійній залі парламенту в понеділок.

Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів, звільнити главу СБУ, генпрокурора та міністра оборони й дав для цього два місяці.

«Дуже вас прошу ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробіть, будь ласка, відкриті списки», - сказав Зеленський.

Він також наголосив: «А також я прошу вас звільнити з посад главу Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України».

При цьому Зеленський зазначив, що дає депутатам для цього два місяці.

«Зробіть це й повісьте медалі собі - це непогані бали на дострокові парламентські вибори», - сказав він.