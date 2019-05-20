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Зеленський викликав до себе голів парламентських фракцій
Зеленський запросив керівників фракцій Верховної Ради провести у вівторок уранці в адміністрації президента консультації з питання розпуску парламенту.
Про це повідомив агентству Інтерфакс-Україна лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк.
«Завтра о 10 годині в адміністрації президента будуть консультації щодо розпуску парламенту», - сказав Березюк у коментарі агентству в понеділок удень.
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