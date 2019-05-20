Екс-заступник глави адміністрації Януковича обіцяє швидкий реванш

Колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що найближчим часом має намір подати заяви про нібито злочини Петра Порошенка, екс-заступника глави його адміністрації Олексія Філатова, депутатів від «Народного фронту» Сергія Пашинського та Максима Бурбака.

«Наша велика юридична команда в найперший день після інавгурації планує розпочати подання заяв... Ключові люди - це сам Порошенко, Філатов, Пашинський, ... Бурбак, лідер фракції «БПП» (Артур Герасимов), ключові чиновники з оточення Порошенка, бізнес-чиновники», - повідомив Портнов, котрий повернувся до країни напередодні зміни президента, в інтерв'ю виданню «Страна», інформує Інтерфакс-Україна.

Екс-заступник глави АПУ стверджує, що його юристи задокументували понад десять заяв про нібито злочини. Зокрема, за його словами, йдеться про панамські офшори, розкрадання в армії, а також про оборонне замовлення «Кузні на Рибальському», акціонером якої був Порошенко.

Портнов також заявив про необхідність арешту активів Порошенка та його соратників. На його думку, за часів Порошенка на суддів чинився сильний тиск, тому перші клопотання до суду в справах проти Порошенка про запобіжний захід буде задоволено.

Екс-заступник голови АП зазначив, що якщо нова влада захоче проявити активність у переслідуванні Порошенка, то його команда допоможе.

«Якщо ні, ми чинитимемо публічний тиск, документуватимемо, оформлятимемо все процесуально, оскаржуватимемо бездіяльність правоохоронних органів», - наголосив він.

Портнов додав, що знає «величезну» кількість бізнесменів і громадян, які також планують займатися такою діяльністю.

«Комусь ми підставлятимемо плече - я маю на увазі нашу команду. Десь будемо хедлайнерами й організаторами цієї роботи ... Я бачу, що тут величезне поле», - сказав він.

Він також заявив, що не має наміру повертатися на держслужбу й не бачить себе на жодній посаді.

Портнов у 2014 році залишив територію України, проживав у Москві (РФ), Відні (Австрія). Учора він повернувся до України.