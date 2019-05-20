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Гепа и мер Одеси об’єднуються в одну банду

Партія «Відродження» об'єднується разом з партією міського голови Одеси Геннадія Труханова «Довіряй справам» та частиною партії «Наш край».


Цю інформацію в розмові з кореспондентом Української правди підтвердив співголова партії «Відродження» Віталій Хомутиннік.

«Ми вже в травні плануємо провести з'їзд, і ви все побачите. Можу лише підтвердити, що пан Труханов та пан Кернес (міський голова Харкова Геннадій Кернес, «Гепа») будуть у першій п'ятірці списку», – зазначив Хомутиннік.

За словами депутата, до майбутнього об'єднання уже приєдналися мажоритарники Сергій Шахов та Станіслав Березкін, з іншими депутатами відбуваються перемовини.

Крім того, джерела УП повідомляють, що об'єднання шукає соратників серед мерів великих міст, керівників обласних рад, та губернаторів. Наприклад, до об'єднання може приєднатися керівниця Харківської ОДА Юлія Світлична.


"ОБКОМ"

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20 Мая 2019 16:03

 

 

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