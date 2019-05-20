Міністр оборони України заявив про свою відставку на тлі руїн Кремля (фото)

«Ми йдемо вперед!» - запевнив Полторак і пішов у відставку.

Міністр оборони України Степан Полторак, який одразу після інавгурації Зеленського подав заяву про відставку, подякував всім за підтримку.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook, розмістивши зворушливу світлину:

«Я розчулений. Я дякую усім за підтримку та теплі слова. Вдячний за те, що усі ці роки ви були разом зі мною. Ми підняли армію з колін. І нині, - вона на рівні із провідними арміями світу. Це була заслуга кожного із вас», - написав він.

Полторак наголосив, що в Україні створена потужна армія патріотів, яка готова дати відсіч сильному агресору. «Українці, ви - найкращі! Ми йдемо вперед! Перемога за нами! Слава Україні!», - зазначив Полторак.

Сьогодні, 20 травня, міністр оборони України Степан Полторак попросив Зеленського звільнити його з посади.