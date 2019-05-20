Гройсман вирішив подати у відставку, але не сьогодні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку.

«Я прийняв для себе рішення подати у відставку відразу після проведення в середу чергового засідання уряду», - заявив він під час брифінгу 20 травня, передає РБК-Україна.

Прем'єр-міністр нагадав, що Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що уряд має скласти повноваження.

«Я думаю, ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом», - сказав Гройсман.

Гройсман також заявив: «За три роки роботи уряду мені абсолютно не соромно за те, що нам вдалося зробити, і наскільки адекватно ми реагували на виклики і кризи, які перед нами стояли».

Нагадаємо, сьогодні Зеленський під час церемонії інавгурації 20 травня звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Він зазначив, що в українському уряді повинні бути нові обличчя і нові «прозорі правила гри».

Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.

Раніше Гройсман заявив, що планує залишатися на своїй посаді до парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2019 року. Гройсман тоді нагадав, що президентські і парламентські вибори - це різні речі, ніяк між собою не пов'язані. Тоді прем'єр нагадав, що після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.

Також 11 квітня, після першого туру президентських виборів Гройсман заявив, що в разі перемоги Зеленського на виборах 2019 він не має наміру добровільно йти у відставку.