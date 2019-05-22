Гендиректор «Кварталу» відмовився від посади генпрокурора - і став першим заступником голови СБУ (фото)

Зеленський підписав указ ще для одного свого друга дитинства.

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №316/2019…

Призначити БАКАНОВА Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 травня 2019 року»

(І. Баканов з сином)

Про Баканова видання Медуза 1 квітня писало таке (мовою оригіналу):

«Детство и юность Зеленский провел в одном из самых депрессивных городов Украины — Кривом Роге. Оттуда родом и большинство участников его команды. Иван Баканов, гендиректор «Квартала 95» и начальник штаба Зеленского, учился с ним в одной школе. Баканов рисует для корреспондента «Медузы» на листе бумаги схему района под названием 95-й квартал <…>

Генеральный директор «Студии Квартал 95» Иван Баканов официально зарегистрировал политическую партию «Слуга народа»<…> Cам Баканов возглавляет штаб кандидата в президенты, которого выдвинула как раз эта партия<…>

В разговоре с «Медузой» Баканов согласился, что мог бы занять место генерального прокурора Украины» (кінець цитати).