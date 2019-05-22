«Соціологічний» указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать у КС

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що указ про розпуск парламенту суперечить Конституції і він буде оскаржений у Конституційному суді.

Про це він сказав під час позачергового засідання парламенту, повідомляє Українська правда.

«Вчора у нас відбулися консультації голів фракцій з президентом України Зеленським. Близько 5 раз я надавав запитання президенту України, на якій підставі він планує підписати указ про розпуск парламенту. Я вимагав, щоб була стенограма і почув тільки одну відповідь, що він вважає, що коаліції не існує вже два роки», - сказав він.

«Я не знайшов серед його повноважень (президента України у Конституції – ред.) повноваження встановлювати, або стверджувати про існування коаліції. Як, до речі, і тих рішень не має голова Верховної Ради», - сказав він, додавши, що для нього важливим є факт, коли 17 травня 2019 року коаліція оголосила про свій розпуск.

«І з цього моменту почався конституційний термін – 30 днів для формування нової коаліції. І ми перебуваємо в конституційному процесі формування коаліції. Вважаю, що указ про розпуск парламенту суперечить діючій Конституції», - сказав Парубій.

Спікер додав, що указ президента не може зупинити ні Верховна Рада, ні її голова.

«Може тільки суд визначити його відповідність до Конституції. Я знаю, що народні депутати планують подати звернення в Конституційний суд - і я підтримую цю ініціативу народних депутатів», - сказав він.

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