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Уляна Супрун хоче вилікувати Радбез ООН від російської зарази

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун виступила учора у Женеві з яскравою промовою на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.


Промову розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України (наводимо фрагментарно):

«ООН не повинні толерувати присутність Російської Федерації у Раді Безпеки, доки ті не повернуться до системи міжнародного права, починаючи з виведення їхніх військ та командних структур з окупованих територій України (Донбасу та Криму) і звільнення всіх військовополонених та політичних в’язнів.

Країни-члени ВООЗ та інші міжнародні організації повинні казати «ні» російським грошам, які наповнюють західні рахунки, інакше ви ризикуєте стати заручниками Кремля.

Санкційний режим повинен бути збережений та розширений, інакше ви ризикуєте винагородити поведінку, яка анулює переваги, які суспільство отримує від миру та процвітання» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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22 Мая 2019 14:07

 

 

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 