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Рада провалила ЗЕконопроекти

Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект Зеленського щодо зміни виборчого законодавства, які передбачали запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.


За внесення до порядку денного сесії законопроекту про зміну виборчої системи для виборів народних депутатів проголосували лише 92 нардепи.

Також за внесення до порядку денного сесії законопроекту Зеленського президента щодо публічних закупівель під час виборчого процесу проголосували лише 127 нардепи.

Після цього спікер Ради Андрій Парубій заявив, що він змушений закрити засідання парламенту, оскільки всі питання вичерпані.


Українська правда

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22 Мая 2019 14:43

 

 

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