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Місія МВФ прибула до Києва оцінювати реформи попередників нової влади

Представник Зеленського у Кабміни визнав, що оголошений їм розпуск Ради - проблема для МВФ

Втім і без нього це вже відомо.


Спричинена достроковими виборами до Верховної Ради невизначеність із парламентською коаліцією та урядом може вплинути на поточну співпрацю України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за програмою stand-by, допускає представник Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Думаю, питання в тому, що МВФ хоче розуміти, хто буде урядом, хто буде коаліцією, з ким відбуватиметься подальша співпраця - все-таки горизонт співпраці більший, ніж місяць-два», - сказав він журналістам у кулуарах засідання Кабінету міністрів у Києві в середу. «Думаю, вони зараз проводитимуть якісь зустрічі та консультації. А через два місяці оновлюватимуть ситуацію за підсумками виборів і нового уряду», - додав Герус.

Представник президента відкинув припущення, що на стан співпраці з фондом могли вплинути якісь нещодавні кадрові призначення.

Він уточнив, що за переговори з МВФ у команді президента Володимира Зеленського відповідає екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Герус зазначив, що співпраця з МВФ чітко регламентована меморандумом, в якому містяться певні вимоги, зокрема повернення відповідальності за незаконне збагачення.

Він уточнив, що МВФ на сьогодні не має жодних нових вимог або претензій щодо ціни на газ.

«Цей пункт у меморандумі виконано. На сьогодні це питання не є актуальним», - наголосив Герус.

Водночас він зазначив, що питання цін на газ для населення, як і раніше, актуальне.

«Треба думати, як можна тут ситуацію далі розвивати, поліпшити. Має бути знайдено баланс: з одного боку - співпраця з МВФ, з іншого - український споживач, який має бути здатний оплачувати комунальні послуги і жити нормально та покращувати свій добробут», - сказав представник Зеленського.

Як вже повідомлялося, місія МВФ прибула в Київ 20 травня для оцінювання виконання поточної програми співпраці з Україною за програмою stand-by і консультацій щодо IV статті статуту МВФ та розпочала зустрічі 21 травня.

У ЗМІ в середу з'явилися повідомлення про нібито дострокове згортання місії, проте в представництві МВФ агентству «Інтерфакс-Україна» заявили, що експерти фонду продовжують свої зустрічі з владою.

Втім згідно з даними агентства, рішення Зеленського про розпуск ВР і заява про відставку прем'єра дійсно створили проблему для роботи місії, але вона залишається в Києві.

Раніше голова представництва фонду в Україні Йоста Люнгман зазначав, що місія планує працювати в Україні два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив ухвалення нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення після скасування попередньої Конституційним Судом у лютому цього року.

Нову програму співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (майже $1,4 млрд) надано відразу, тоді як решту коштів виділятимуть за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.


"ОБКОМ"

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22 Мая 2019 15:26

 

 

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