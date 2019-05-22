«Європорошенківці» нарешті достроково залишили фракцію Порошенка

Молодці, з лютого виходили, а таки встигли!..

Перший віце-спікер Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції БПП чотирьох народних депутатів. Про це вона сказала на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня, повідомляє Українська правда.

«Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма зі складу фракції «Блок Петра Порошенка», – сказала Геращенко.

Нагадаємо, народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко (так звані «єврооптимісти») заявили, що подали заяви на вихід із президентської фракції «Блок Петра Порошенка» у парламенті ще 28 лютого.