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Після особистого допиту екс-втікача Крючкова Холодницьким САП почала розслідування відносно Порошенка і Кононенка

Про це сьогодні повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.


У повідомленні САП говориться:

«За результатами особистого прийому заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Назара Івановича гр. Крючкова Д.В. щодо правомірності дій колишнього Президента України, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів України та керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за наступними фактами:

- щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ «Центренерго» та Фонду державного майна України.

У заяві зазначається, що службові особи та члени наглядової ради ПАТ «Центренерго», спільно з службовими особами ФДМУ та низкою службових осіб органів державної влади, використовуючи свої службові повноваження та статус, розподілили ключові посади в органах правління та наглядової ради ПАТ «Центренерго» з метою розкрадання коштів товариства, контрольний пакет акцій якого належить державі.

Разом з тим, як стверджує заявник, спільні дії вказаної групи осіб координувалися народним депутатом України Кононенком І.В. та колишнім Президентом України.

Результатом злочинних дій є реалізація схеми заволодіння майном ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження результатів конкурсу з приватизації належного державі пакету акцій товариства. При цьому кошти в сумі понад 6 млрд. грн., що мали б бути отримані від такого відчуження, попередньо незаконно виведено з ПАТ «Центренерго» та конвертовано через підконтрольні суб’єкти господарювання упродовж 2016-2018 років. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 364 КК України.

- щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ «Центренерго» при закупівлі вугілля.

У заяві зазначається, що службові особи ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою з постачальниками вугілля ТОВ «Укрвуглетрейдінг», ТОВ «Шахтарськтранс» та іншими закуповували вугілля на загальну суму близько 170 млн. грн. за завищеною вартістю, у тому числі використовуючи фіктивні підприємства.

Дії вказаних службових осіб попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

- за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» та ПАТ «Укргідроенерго» за попередньою змовою з іншими особами майном та коштами вказаних підприємств шляхом:

- незаконної передачі майна ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на користь ПАТ «Укргідроенерго» на суму 1 089 821 303,03 грн.,

- придбання протягом 2010-2015 років товарів робіт і послуг у ТОВ «Консорціум», НВО «Укргідроенергобуд», ТОВ «ШДСУ», ТОВ «Грін Лайт», ТОВ «Будмонтажсервіс 1, ТОВ «Укренерджі» та ТОВ «Кабельтехпостач» за завищеними цінами;

- проведення оплати на користь приватних суб’єктів господарювання за роботи, які фактично не виконувались.

Загалом розмір шкоди інтересам держави та інших акціонерів зазначених господарських товариств перевищує 2,2 млрд. грн.

Дії вказаних службових осіб попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

- щодо зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот».

Відповідно до заяви відділом примусового виконання рішень Департаменту ДВС України здійснюється виконання судового рішення про стягнення з ПАТ «Азот» на користь ПАТ «Черкасиобленерго» заборгованості на загальну суму 1,276 млрд. грн. У ході виконавчого провадження службові особи ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот», зловживаючи службовим становищем, уклали мирову угоду щодо розстрочення боргу та його виплату частинами на рахунок зі спеціальним режимом використання згідно з графіком у період з квітня 2019 року по березень 2027 року. При цьому умови угоди сформульовано таким чином, що вона фактично не може бути виконана через зміну моделі ринку електроенергії України з 01.07.2019, припинення використання рахунків зі спеціальним режимом та припинення діяльності обленерго у якості постачальника електроенергії. Крім того, графік погашення заборгованості складено таким чином, що у перші 4 роки вона підлягає погашенню лише на суму 4,7 млн. грн. на місяць, а інфляційні втрати підлягають виплаті у 2027 році.

Дії вказаних службових осіб попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України», - вказується у повідомленні САП.

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"ОБКОМ"

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22 Мая 2019 17:03

 

 

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