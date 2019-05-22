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В Мінюсті підтверджують: посада головного адміністратора Зеленського – не місце для адвоката Коломойського

Заступник міністра юстиції України Сергій Петухов стверджує, що на посаду глави Адміністрації президента України не можна призначати люстрованих чиновників.


«Якщо хтось вважає люстраційний закон несправедливим, то це не звільняє його від зобов'язання його виконувати. Люстрація була однією з перших вимог Революції гідності, й Міністерство юстиції робило все для належного впровадження ухваленого закону», - написав заступник міністра на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Петухов наголошує, що посаду глави Адміністрації президента прямо зазначено в ч. 5 ст. 2 закону «Про очищення влади» як таку, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрація).

Він також зазначає, що статус цієї посади згідно з законом «Про державну службу» не має значення, адже профільний закон люстрації чітко називає цю посаду й не відсилає до закону про держслужбу.

«Також не є державними службовцями судді та прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження», - додав він.

Петухов заявляє, що зобов'язання дотримання вимог законодавства про очищення влади покладено на керівника відповідного органу, а Міністерство юстиції, у свою чергу, надає роз'яснення та контролює виконання закону. «Ми готові це зробити й у цьому випадку», - наголосив він.

Зокрема, заступник міністра повідомив, що в реєстрі люстрованих осіб є прізвища людей, яких було звільнено після ухвалення закону на основі його положень. Осіб, які залишили свої посади до набуття чинності закону, не внесено до реєстру.

«Водночас заборона обіймати державні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб, внесених до реєстру люстрованих осіб», - констатував чиновник.

Як відомо, новопризначений глава Адміністрації Зеленського Андрій Богдан наголосив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а Зеленський не порушив закон його призначенням.

Богдан з 2007-го по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).


"ОБКОМ"

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22 Мая 2019 20:13

 

 

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