Зеленський показав, що інавгурація його не змінила: він те саме чмо, за яке і голосували його фанати

Майстер тупого примітивізму знов з’явився «у повний зріст».

Після сьогоднішньої ганьби у Раді Зеленський вирішив блиснути у Facebook. Вийшло не дуже, як на корпоративі у Бені:

«Дорогі українці!

Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства.

Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя.

Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі.

То що? Зробимо їх разом? 21 липня!» (кінець цитати)