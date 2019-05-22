Данилюк ще не знає, призначив його Богдан на посаду секретаря РНБО чи ні

Радник Олександр Данилюк заявив, що наразі йдуть переговори і вирішуються певні формальності щодо його призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

«Давайте дочекаємося самого указу. Зараз хочу сказати, що дійсно такі переговори ведуться. Просто є кілька формальностей, які потрібно уточнити», - сказав він в ефірі телеканалу NewsOne у середу ввечері, відповідаючи на запитання ведучого, чи підготовлено указ про його призначення на посаду секретаря РНБО.

Данилюк зазначив, що також обговорюється його бачення роботи РНБО.

Раніше сьогодні глава Адміністрації Зеленського Андрій Богдан повідомив, що кандидатура Данилюка розглядається на посаду секретаря РНБО.