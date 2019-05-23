Доба ООС: поранено одного нашого бійця, у рашистів - 2 по 200

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 23 травня говориться:

«22 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу міста МАР'ЇНКА з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні тричі:

поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА – з мінометів калібру 82 мм;

біля міста ПОПАСНА – з гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 22 травня двох окупантів було знищено, ще одного – поранено. Також ворог втратив одну бойову машину піхоти та один військовий вантажний автомобіль.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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23 Мая 2019 07:30

 

 

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