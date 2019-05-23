Указ про розпуск Ради офіційно опублікували

Бажання Зеленського розігнати погану Верховну Раду і зібрати Раду хорошу зафіксовано в «Урядовому кур'єрі».

Про це повідомляє Українська правда.

В урядовому виданні від 23 травня наводиться текст указу: «Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання».

Також цим указом від 21 травня Зеленський призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.