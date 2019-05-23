ЗЕрадник Абромавічюс бідкається, бо не має бажання працювати ані «у Зеленського», ані у Раді

У Айвараса є «кілька думок» щодо своєї «корисності для Зеленського», але над цими думками ще треба думати.

Екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавічюс під час візиту в Адміністрацію Зеленського обговорював економічні перспективи країни та ситуацію з Кабінетом міністром. Про це він заявив в ефірі 112 Україна.

«Обговорювали державні підприємства, і не тільки банки, що мають робити, як складеться ситуація щодо Кабміну, а також програми МВФ. Робочі питання, в тому числі кадрові, так як зараз призначаються заступники, обговорювали, кого могли призначити, що стосується економіки. Є багато варіантів», - розповів він.

Абромавічюс зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, що він «міг би бути корисний» для Зеленського і країни, однак вони потребують обмірковуванні.

«У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді», - підкреслив він.