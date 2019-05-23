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У Сенаті США вшанували пам’ять Небесної Сотні проектом резолюції

Комітет Сенату затвердив до схвалення резолюцію, присвячену 5-тій річниці Революції Гідності, яка вшановує пам’ять Небесної Сотні та засуджує триваючу російську агресію щодо України.


Про це повідомило Посольство України в США:

«Комітет із закордонних відносин Сенату США розглянув та рекомендував до ухвалення повним складом верхньої палати Конгресу резолюцію, в якій:

- відзначається хоробрість, рішучість та жертовність українців під час та після Революції Гідності;

- вітається досягнутий Україною прогрес в утвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО, а також створення автокефальної Православної Церкви України;

- підтверджується незмінна відданість Уряду США підтримці зусиль української влади з упровадження демократичних та ринкових реформ, відновлення територіальної цілісності держави, а також наданню додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України «на землі, у морі та в повітрі»;

- наголошується на важливості продовження реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією, побудову міцної та вільної економіки, утвердження демократії та верховенства права;

- міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року та висловлюється підтримка усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень;

- засуджуються триваючі дестабілізуючі дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим;

- підкреслюється, що газопровід «Північний потік – 2» становить значну загрозу безпеці Європи, спрямований на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями.

Резолюцію внесено на розгляд верхньої палати Конгресу США співголовами Сенатського українського кокусу, сенатором-республіканцем Робертом Портманом та демократом Річардом Дурбіним. Її співавторами є понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій».


"ОБКОМ"

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23 Мая 2019 09:29

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

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